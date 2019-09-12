《Queendom》第二次竞演预告，交换cover舞蹈真的是太让人期待了～！

（内有官方最新53秒长预告）知道谁和谁交换翻唱后，真的太好奇她们的舞台了，一定要死守本放啊！！！
Mnet全新综艺节目－女团争斗战《Queendom》将迎来第三集，展开第二轮的竞赛，这一回大家要挑战的主题是「翻唱对方的歌曲」。
交换队伍：
1. (G)I-DLE ↔朴春
2. MAMAMOO ↔ AOA
3. Oh My Girl ↔ Lovelyz
忙内团 (G)I-DLE 期待大前辈的翻唱舞台之际，朴春则担心歌曲中 RAP 的环节，所以会邀请到一位帮手助阵，究竟会是谁登场呢？Lovelyz 则非常担心和 Oh My Girl 的团体概念太相似，究竟这两团会如何突破，带来全新的表演呢？
▼而 MAMAMOO 主动选择了想和 AOA 交换，一个是强势姐姐，一个是性感的代表偶像，看完一轮影片后华沙也忍不住说：「感觉不太行。」AOA 同样觉得和台下互动呼应的模式，难度很高，究竟两队交换后，能否带来成功的表演呢？（看预告感觉大家都很厉害啊！！！）
《Queendom》於每周四晚间21:20首播。
（图自：Mnet K-POP）
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