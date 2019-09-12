TWICE 完整曲目表出炉 全员参与作词！ VIXX 闪电回归！下周发单曲〈PARALELL〉 IU《德鲁纳酒店》补偿休假照片大放出！逛夜市&吹海风超惬意~ 《Queendom》第二次竞演预告，交换cover舞蹈真的是太让人期待了～！ 在韩国Starbucks的新品：维也纳咖啡——成为你的人生咖啡！ 曹政奭&润娥热舞履行电影《极限逃生》（EXIT）900万公约！ 【旅游资讯】韩国中秋节禁止市民丢弃垃圾：「环境美化员＆垃圾掩埋场全都放假！」 姜丹尼尔&TWICE志效的面相也完美契合？ 一火一水恋情像活火山一样沸腾 韩艺瑟美到令粉丝要「骂赞」而姐姐也霸气「骂」回去XD BLACKPINK〈BOOMBAYAH〉MV 再下一城 观看次数昨破七亿！ IU雨天与素人好友低调出行：搭地铁、巴士超接地气！ 「为什么一点都不违和？」BTS防弹少年团V曾穿过12cm高跟鞋热舞毫无压力！

（内有官方最新53秒长预告）知道谁和谁交换翻唱后，真的太好奇她们的舞台了，一定要死守本放啊！！！

Mnet全新综艺节目－女团争斗战《Queendom》将迎来第三集，展开第二轮的竞赛，这一回大家要挑战的主题是「翻唱对方的歌曲」。

交换队伍：

1. (G)I-DLE ↔朴春

2. MAMAMOO ↔ AOA

3. Oh My Girl ↔ Lovelyz

忙内团 (G)I-DLE 期待大前辈的翻唱舞台之际，朴春则担心歌曲中 RAP 的环节，所以会邀请到一位帮手助阵，究竟会是谁登场呢？Lovelyz 则非常担心和 Oh My Girl 的团体概念太相似，究竟这两团会如何突破，带来全新的表演呢？



▼而 MAMAMOO 主动选择了想和 AOA 交换，一个是强势姐姐，一个是性感的代表偶像，看完一轮影片后华沙也忍不住说：「感觉不太行。」AOA 同样觉得和台下互动呼应的模式，难度很高，究竟两队交换后，能否带来成功的表演呢？（看预告感觉大家都很厉害啊！！！）



《Queendom》於每周四晚间21:20首播。

（图自：Mnet K-POP）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻