《Queendom》第二次競演預告，交換cover舞蹈真的是太讓人期待了～！

（內有官方最新53秒長預告）知道誰和誰交換翻唱後，真的太好奇她們的舞台了，一定要死守本放啊！！！
Mnet全新綜藝節目－女團爭鬥戰《Queendom》將迎來第三集，展開第二輪的競賽，這一回大家要挑戰的主題是「翻唱對方的歌曲」。
交換隊伍：
1. (G)I-DLE ↔朴春
2. MAMAMOO ↔ AOA
3. Oh My Girl ↔ Lovelyz
忙內團 (G)I-DLE 期待大前輩的翻唱舞台之際，朴春則擔心歌曲中 RAP 的環節，所以會邀請到一位幫手助陣，究竟會是誰登場呢？Lovelyz 則非常擔心和 Oh My Girl 的團體概念太相似，究竟這兩團會如何突破，帶來全新的表演呢？
▼而 MAMAMOO 主動選擇了想和 AOA 交換，一個是強勢姐姐，一個是性感的代表偶像，看完一輪影片後華沙也忍不住說：「感覺不太行。」AOA 同樣覺得和台下互動呼應的模式，難度很高，究竟兩隊交換後，能否帶來成功的表演呢？（看預告感覺大家都很厲害啊！！！）
《Queendom》於每週四晚間21:20首播。
（圖自：Mnet K-POP）
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