《德鲁纳酒店》张满月人设太完美～♥ IU亲自设计了这些场景，你还记得几个？

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没有《德鲁纳酒店》的第一周，电视剧已完美杀青，相信还有不少观众还沉浸在电视剧的余韵中，舍不得放走满月社长和具总经理。

IU扮演的「鬼屋」酒店社长张满月被赞是她的人生角色，将贪财、护短又心高气傲、贴心暖人的张满月刻画得淋漓尽致。 很多观众不知道的是在IU扮演这个角色的过程中，有不少细节全都是她自己的想法。



比如开设张满月SNS，吃饭之前一定要拍照上传的满月社长，虚拟人设开通现实世界的SNS就是IU的点子了！！ 一开始很多观众都以为是剧组为了宣传才如此，原来根本不是呢~





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IU在剧中称得上是换装达人，每一次亮相都穿著不同的奢华服装，一集下来至少要换10套衣服，就连去吃饭也要配合要吃的餐点。 剧本上写著「满月根据自己的爱好穿著年糕汤LOOK前往」，IU在剧里所穿的那套可爱又优雅的白色点点服装就是她亲手搭配的，造型师稍作修改就成了我们在剧里看到的形象~



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另一场戏里的「野菜饭LOOK」也出自她之手，虽然剧组曾说过如果搭配起来太难，就改成「豆芽汤饭」，毕竟「野菜饭」的精华在於大酱~没想到聪明的她用一顶大酱色的帽子来做点睛之笔，创意简直不能更赞了~这套Look依旧是造型师最后小小出手就完成了~



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还记不记得满月社长生气的扔掉笔的镜头，具灿星很自然地从口袋里掏出另一支笔，据说这也是IU的想法呢！



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「图：PANN」

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