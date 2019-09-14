《德魯納酒店》張滿月人設太完美～♥ IU親自設計了這些場景，你還記得幾個？
韓劇 2019年9月14日 星期六09:37 Rui
沒有《德魯納酒店》的第一週，電視劇已完美殺青，相信還有不少觀眾還沉浸在電視劇的餘韻中，捨不得放走滿月社長和具總經理。
IU扮演的「鬼屋」酒店社長張滿月被讚是她的人生角色，將貪財、護短又心高氣傲、貼心暖人的張滿月刻畫得淋漓盡致。 很多觀眾不知道的是在IU扮演這個角色的過程中，有不少細節全都是她自己的想法。
比如開設張滿月SNS，吃飯之前一定要拍照上傳的滿月社長，虛擬人設開通現實世界的SNS就是IU的點子了！！ 一開始很多觀眾都以為是劇組為了宣傳才如此，原來根本不是呢~
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IU在劇中稱得上是換裝達人，每一次亮相都穿著不同的奢華服裝，一集下來至少要換10套衣服，就連去吃飯也要配合要吃的餐點。 劇本上寫著「滿月根據自己的愛好穿著年糕湯LOOK前往」，IU在劇裡所穿的那套可愛又優雅的白色點點服裝就是她親手搭配的，造型師稍作修改就成了我們在劇裡看到的形象~
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另一場戲裡的「野菜飯LOOK」也出自她之手，雖然劇組曾說過如果搭配起來太難，就改成「豆芽湯飯」，畢竟「野菜飯」的精華在於大醬~沒想到聰明的她用一頂大醬色的帽子來做點睛之筆，創意簡直不能更讚了~這套Look依舊是造型師最後小小出手就完成了~
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還記不記得滿月社長生氣的扔掉筆的鏡頭，具燦星很自然地從口袋裡掏出另一支筆，據說這也是IU的想法呢！
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「圖：PANN」
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