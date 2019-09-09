邕圣佑&金香起《18岁的瞬间》今日结束全部拍摄 明晚播出大结局！ 到弘大的NIKE SNKRS帮你的爱鞋刻上名字吧 对AMRY们来说是个好消息！ BTS防弹少年团决定同时期入伍，缩短空白期 1分钟带你看《德鲁纳酒店》张满月80套服装！背后大功臣被找出，IU高贵服装全靠她 爱豆演唱会上99%都会发生这件事！其实都是粉丝的「错」 TWICE 新专辑开始倒数！闪电公开回归预告 被网友问道：为什么笑的时候眼睛不笑的张成奎 又一位美美长大的童星！《来了！张宝利》「雨丹」今年15岁啦，美貌不输金赛纶

《德鲁纳酒店》完美杀青，这部热播剧给你留下最深的的印象是什么？ 是张满月和具灿星的虐心爱情，还是青明1300年的守候，亦或是每一位亡者背后的故事？

当然，以上所说的每一点都是剧情推动的重要元素，但不少女观众追看这部剧的第一动力就是IU的颜值和精美服装吧。 每集出场至少换10套，可复古、可现代、可性感、可端庄、可优雅、可朋克，就没见过IU穿过重复的衣服，就更别提没换一次妆就换美甲、首饰、帽子等了。 「张满月同款」、「IU同款」、「德鲁纳造型」等也火速登上韩网热搜。



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而这一切的背后都藏著一位大功臣，是她让观众们看到了张满月的多重魅力，她就是服装师卢珠喜（音译）。 自从剧集播出后，她的时尚品味和搭配功底备受大众注， 连IG上的粉丝数都大大上升了呢！



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IU扮演的张满月是一个跨越了1300年岁月的「活死人」，从古装、到近代Look，再到现代装，时尚跨度可谓巨大，但卢珠喜就用独特的审美观打造了每一个时期的满月，无不让人惊叹：满月社长怎么这么美！！ 除了IU自身颜值高之外，服装师真的功不可没。



据韩国媒体报导，IU每集的造型费平均超过1千万韩币，从吃丸子年糕时的年糕装、到吃野菜饭的套装，可见造型师的搭配小心思~



卢珠喜除了会分享张满月的造型之外，还会晒出自己的日常生活照，私下里也是一位装扮干练随性的小姐姐，很值得年轻女生模仿哦~小姐姐已经结婚，时不时地还会公开老公和宝宝的照片。



「图：《德鲁纳酒店》、卢珠喜IG」

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