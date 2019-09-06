gu9udan金世正晒多张美照，没想到却被疑偷整容：以前的甜美可爱都没了，只剩下网红脸
明星 2019年9月6日 星期五09:42 Rui
gu9udan成员金世正在个人INSTAGRAM上公开了新照，没想到却被网民们质疑整容。
金世正连发数张照片，照片里的她或扎著低马尾，或披著头发，对著镜头展现甜美笑容，白色服装更是衬托出她的清纯恬静。
然而看了照片却引发了网民的疑惑，质疑她是否偷偷在脸上动了手脚，还有人直指是动了鼻子，失去了之前的甜美味道，成了IG上常见的网红脸。 不过也有不少粉丝力挺金世正，称照片只是使用了滤镜而已。
对比金世正之前的照片，大家觉得有什么区别吗？
「图：金世正IG、NATE」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
是角度和變瘦的問題吧...傻眼 每個人拍照都跟以前不一樣 那不就大家都有整型...😑😑 辛苦世正了😢
39分前
-
她是跑宣傳所以瘦左超多，同美娜一樣為左宣傳減左唔少
1小时前
-
一直拍戲拍廣告跑活動不瘦也難 還有拍照的角度 韓網真酸不意外
1小时前
-
看電視劇沒看出來有太大分別，是照片效果吧～還有她拍這部劇真的瘦了很多，也有關係吧～要是整了，沒可能電視跟照片相差很大。
1小时前