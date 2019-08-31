【K社韩文小百科】麻姑神：《德鲁纳酒店》里最神秘的她到底是个什么神？已经出场5位，据说还有7位！

韩剧中经常会出现一些神仙角色，比如《鬼怪》中的三神奶奶、《与神同行2》中的成主神等。 最近热播的《德鲁纳酒店》里又多了一位神仙-麻姑神（마고신）。
从《德鲁纳酒店》第一集开始，麻姑神就贯穿了整部电视剧，一位手拿著花篮围著围裙的老奶奶引领满月（IU 饰）寻找月亮客栈，接著又用一朵花挽救了具灿星（吕珍九 饰）的爸爸，虽然穿著邋遢，但是却散发出慈爱。 这是观众们看到的第一位麻姑神（마고신）-重生！
麻姑神是韩国神话中独特的女神，和中国道教中提到的麻姑并不是同一位神仙，她更像是中国神话中的「女娲」，是韩国文明的创世者，又被称为巨人神或者麻姑奶奶、麻姑仙女等。传说在尚未有天地之分之时，睡著了的麻姑挖了挖鼻子，就形成了天空。 此时天地一片浑浊，睡醒了麻姑站起身来，分开了天地，造就了日月。 她又摸了摸大地，就生成了大山和江河。 最后麻姑神将自己的神力传给了巫女，这才升天。
而《德鲁纳酒店》中，截止到第14集已经陆陆续续登场了5位麻姑神，剧中的这个角色就改编自麻姑奶奶的神话，由於徐伊淑一人分担12角。 除了卖花的麻姑神之外，我们还看到了给具灿星封闭鬼眼药丸的治愈麻姑~~
喜欢牵红绳，当红娘（虽然李美罗和朴英秀前世是仇人~）的姻缘麻姑（这根本抢了月老的工作啊~）。 一身粉色的套装让麻姑神看上去非常可爱~~
第四位麻姑神虽然出场不多，却每次都让满月气得牙痒痒的。 一身黑衣尽显威严，这位麻姑神代表著「毁灭」~到底是4还是1厉害呢？？？ 和满月一样小编也很困惑。
而第五位麻姑神是迄今为止财迷满月最爱的神仙，一见面就叫姐姐，毕竟有钱的都是小姐姐嘛！ 第五位就是财神麻姑神啦~~只要见过她的人都会生意兴隆，就连具灿星听到满月说握手会很有钱之后都紧紧放著她的手不放呢~~
大结局在即，根据官方人物介绍显示，剧中一共会有12位麻姑神，现在已经出场5位了，不知道接下来的7位又会是什么样的形象呢？
「图：《德鲁纳酒店》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究