【K社韓文小百科】麻姑神：《德魯納酒店》裡最神秘的她到底是個什麼神？已經出場5位，據說還有7位！

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韓劇中經常會出現一些神仙角色，比如《鬼怪》中的三神奶奶、《與神同行2》中的成主神等。 最近熱播的《德魯納酒店》裡又多了一位神仙-麻姑神（마고신）。

從《德魯納酒店》第一集開始，麻姑神就貫穿了整部電視劇，一位手拿著花籃圍著圍裙的老奶奶引領滿月（IU 飾）尋找月亮客棧，接著又用一朵花挽救了具燦星（呂珍九 飾）的爸爸，雖然穿著邋遢，但是卻散發出慈愛。 這是觀眾們看到的第一位麻姑神（마고신）-重生！



麻姑神是韓國神話中獨特的女神，和中國道教中提到的麻姑並不是同一位神仙，她更像是中國神話中的「女媧」，是韓國文明的創世者，又被稱為巨人神或者麻姑奶奶、麻姑仙女等。傳說在尚未有天地之分之時，睡著了的麻姑挖了挖鼻子，就形成了天空。 此時天地一片渾濁，睡醒了麻姑站起身來，分開了天地，造就了日月。 她又摸了摸大地，就生成了大山和江河。 最後麻姑神將自己的神力傳給了巫女，這才升天。

而《德魯納酒店》中，截止到第14集已經陸陸續續登場了5位麻姑神，劇中的這個角色就改編自麻姑奶奶的神話，由於徐伊淑一人分擔12角。 除了賣花的麻姑神之外，我們還看到了給具燦星封閉鬼眼藥丸的治癒麻姑~~



喜歡牽紅繩，當紅娘（雖然李美羅和朴英秀前世是仇人~）的姻緣麻姑（這根本搶了月老的工作啊~）。 一身粉色的套裝讓麻姑神看上去非常可愛~~



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第四位麻姑神雖然出場不多，卻每次都讓滿月氣得牙癢癢的。 一身黑衣盡顯威嚴，這位麻姑神代表著「毀滅」~到底是4還是1厲害呢？？？ 和滿月一樣小編也很困惑。



而第五位麻姑神是迄今為止財迷滿月最愛的神仙，一見面就叫姐姐，畢竟有錢的都是小姐姐嘛！ 第五位就是財神麻姑神啦~~只要見過她的人都會生意興隆，就連具燦星聽到滿月說握手會很有錢之後都緊緊放著她的手不放呢~~



大結局在即，根據官方人物介紹顯示，劇中一共會有12位麻姑神，現在已經出場5位了，不知道接下來的7位又會是什麼樣的形象呢？

「圖：《德魯納酒店》」

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