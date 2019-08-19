【有片】《德鲁纳酒店》李知恩献唱OST《Happy Ending》！原来高青明以「这个模样」徘徊在张满月身边…

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（微雷）等了好久，IU献出第一首OST，就是自己主演的《德鲁纳酒店》！而不少观众好奇「高青明」最后变成什么样子，在最新一集（第12集）有了解答…



tvN周末剧《德鲁纳酒店》以昨晚（18日）播出的第12集刷新自身平均收视率来到10.4%，最高瞬时收视率为11.3%，为同时段收视冠军。在最新一集的尾声，「满灿CP」张满月（李知恩 饰）和具灿星（吕珍九 饰）以充满悲伤的KISS场面作为Ending。画面虽然美丽的如同画一般，却也暗示了离别，让观众们感到不舍。（而且…没有下集预告）

出现在这个场面的OST，相信不少观众都晓得了，就是由女主角亲自演唱的歌曲！据李知恩的所属社「Kakao M」表示，《Happy Ending》是她看完第12集剧本后，亲自作词的歌曲，为了传达作品中的感动，并献给喜爱电视剧的观众们的礼物。但目前并没有正式发行的打算。

而不少观众好奇背叛了满月的高青明（李到晛 饰）最后的结局到底是什么，本集有了解答。原来他变成了萤火虫，长时间以来都徘徊在月灵树旁边（也就是满月身边QQ）。其实，和满月约好的那天，青明确实有赴约，但满月的伙伴一举被抓起来。为了让满月活命，青明宁愿被满月当成「背叛者」…

（图片、影片来源：tvN《德鲁纳酒店》）

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