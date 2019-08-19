【有片】《德魯納酒店》李知恩獻唱OST《Happy Ending》！原來高青明以「這個模樣」徘徊在張滿月身邊…
韓劇 2019年8月19日 星期一12:12 JiaJia
（微雷）等了好久，IU獻出第一首OST，就是自己主演的《德魯納酒店》！而不少觀眾好奇「高青明」最後變成什麼樣子，在最新一集（第12集）有了解答…
tvN週末劇《德魯納酒店》以昨晚（18日）播出的第12集刷新自身平均收視率來到10.4%，最高瞬時收視率為11.3%，為同時段收視冠軍。在最新一集的尾聲，「滿燦CP」張滿月（李知恩 飾）和具燦星（呂珍九 飾）以充滿悲傷的KISS場面作為Ending。畫面雖然美麗的如同畫一般，卻也暗示了離別，讓觀眾們感到不捨。（而且…沒有下集預告）
出現在這個場面的OST，相信不少觀眾都曉得了，就是由女主角親自演唱的歌曲！據李知恩的所屬社「Kakao M」表示，《Happy Ending》是她看完第12集劇本後，親自作詞的歌曲，為了傳達作品中的感動，並獻給喜愛電視劇的觀眾們的禮物。但目前並沒有正式發行的打算。
而不少觀眾好奇背叛了滿月的高青明（李到晛 飾）最後的結局到底是什麼，本集有了解答。原來他變成了螢火蟲，長時間以來都徘徊在月靈樹旁邊（也就是滿月身邊QQ）。其實，和滿月約好的那天，青明確實有赴約，但滿月的夥伴一舉被抓起來。為了讓滿月活命，青明寧願被滿月當成「背叛者」…
（圖片、影片來源：tvN《德魯納酒店》）
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留言/評論
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原來第一集就有暗示，那隻脫隊的螢火蟲，搬家的時候又暗示😄
48分前
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就想說應該有伏筆～
不過也大概猜到燦星不會是高青明轉世了……
可憐的兩位男子～～
24分前
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整齣戲的OST好聽之外～還能聽見燒錢的聲音
56分前
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