想看一出愉快、爽快、痛快的灾难记——《极限逃生》吗？ 《小森林》首播收视开红盘！李瑞镇、李升基、朴娜莱、庭沼珉在大自然中 使出浑身解数「带孩子」 BLACKPINK Rosé 送上咖啡车 为惠利新剧应援！ 请夏与出道单曲创作人 Grizzly 再度合作 这次要推出对唱曲！ 让观众苦等一年的《Busted！明星来解谜》第二季终於将在9月播出！ 李鎭赫首版个人杂志写真公开！ 犀利质感酷美男 孔晓振、姜河那等主演KBS新剧《山茶花开时》公开剧本阅读现场！预计下月（9月）首播 工作狂防弹少年团BTS的「放长假」近况：留在公司开会&写歌&直播 SBS将推出中秋特辑《BTS综艺编年史》展现防弹少年团过往的多样魅力～ 池昌旭、元真儿主演tvN新剧《请融化我》公开首波剧照！将接档《阿斯达年代记》第3部於下月底（9月）首播 《浪客行》定档9月20日重磅开播！秀智变黑特工李升基成武替，能否再续《九家之书》情缘？ 玄彬、孙艺珍等主演tvN新剧《爱的迫降》公开剧本阅读现场！将接档《请融化我》於11月首播 该换手机桌布了！SJ利特限时动态公开「巧克力腹肌」让粉丝们鼻血直流～ 「申PD一出手就是品质保证」下半年的《机智的医生生活》光看主演阵容就令人期待了！ 颜值、身材、唱歌、跳舞、演技均在线的邕圣佑...你竟然不会这个？ SEVENTEEN新歌分配：13名成员谁唱的部分最多？ 姜丹尼尔❤志效秘恋时期的那些隐秘小事：拿镜子反射就为了看女友！ 宋智孝PO照感谢粉丝为她庆生 笑容超甜！

「生活好难，逃命更难！」、「想活命就给我跑起来！」想在这夏天看由曹政奭、润娥主演的动作灾难喜剧《极限逃生》吗？机会来了！

现在送出 《极限逃生》台湾电影票券２０张 (每位得奖者可得２张)

活动日期：即日起至８月２６日

公布日期：８月２６日下午２时

（会在此页面公布！）

＊可在上映期限限於乐声戏院观赏＊

上映日期：８月３０日

地点：台北市万华区武昌街二段85号（乐声戏院）

想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～

1) 请按此分享此活动页面

2) 烦请按这填写参加表格 😉

在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的１０位（每位２张）～快来参加吧！😉

注意：

- 得奖者将得到一组序号，烦请到车库娱乐订票网页兑换

- 皆需事先於线上兑换，并依指示至乐声影城官网完成划位

- 序号使用期限，逾期失效无法使用，请把握兑换期限：2019/8/14-9/1

- 上述电子票序号为非卖品

- 严禁透过网路拍卖、黄牛等第三人兜售、转卖

- 违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利

特别鸣谢：车库娱乐

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻