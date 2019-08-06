宋画伯上线！《姜食堂3》里宋旻浩用饭勺作画：挂著餐厅墙上吸引大量目光
综艺 2019年8月6日 星期二08:00 Sani
白天在餐厅帮忙晚上还要搞艺术创作，宋旻浩画伯真的太忙啦！
本月2日播出的《姜食堂3》里，大家送走了最后一位客人，正式结束营业。 为了纪念这最后一期，节目组公开了宋旻浩在本季的画作，真的是艺术作品啊！
他的画里有凝视众人的眼睛、姿势奇特的男人，色彩或纷杂或纯粹，十分热烈。 最引人注目的是因为画具有限，宋旻浩居然拿起饭勺蘸著颜料作画，真是不管什么条件都无法阻挡他的艺术创作之魂：
而且宋旻浩白天还要在餐厅里工作10小时，晚上别人都去放松，他还在牺牲个人休息时间搞创作，灵感仿佛源源不绝，作品水准堪比专业画家：
宋旻浩的四副画作挂在餐厅两侧的墙上，让整个餐厅的气氛都上升了一个层次，也吸引了不少客人的注意力，纷纷感叹「真的是艺术品」：
此外，《姜食堂3》结束后将由廉晶雅、尹世雅、朴素丹加盟的《一日三餐-山村篇》接档，本月9日开播。 感谢《姜食堂3》带给大家的美好回忆啊！
（图源：《姜食堂3》）
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