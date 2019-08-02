SJ利特、圭贤相约去看银赫《FUERZA BRUTA》最终场！他会想推荐哪位成员出演呢？
明星 2019年8月2日 星期五11:24 JiaJia
银赫赞！10场《FUERZA BRUTA》都完美完成～最近染成金发的他也在现场表示：「我们Super Junior再过不久就会推出新专辑！」太期待了 ㅠㅠ
Super Junior银赫因演员崔汝珍的推荐，近期以「特别嘉宾」的身份出演「2019 FUERZA BRUTA WAYRA in SEOUL」，昨日（1日）完成最后一场表演。他在个人SNS上传与合作演员们的合照，并留言：「啊，真的、真的很开心，辛苦了。感谢大家，最棒！！！下次巡演也能一起就好了 #fuerzabruta #Fuerzabruta」
继艺声、东海和厉旭前往观看演出后。当天，队长利特和「忙内」圭贤也到场为银赫应援。
在演出正式开始前，队长利特还在后台变身为「特MC」、开直播，并访问银赫：「若成员中有人代替演出，会推荐谁？」、「不考虑一下东海吗？」银赫回答：「东海好像做不了」、「嗯，真的（太累了）。演出结束后手都会一直抖。」
据现场粉丝所录制的影片，银赫在谢幕时表示：「《FUERZA BRUTA》的演出到8月11日为止，希望更多人能到现场享受表演，请多多向更多人宣传吧，来填满观众席。而我从公演到现在一次也没说过…我们Super Junior的粉丝、我们E.L.F们，非常感谢大家。因为是最后了，我就说一次。因为是最后了，各位没关系吧？我们Super Junior不久后就会推出新专辑，若是有时间，新歌出来后请多多收听。希望能多多为我们应援、喜爱我们，谢谢大家。」
随著圭贤退伍，SUJU如火如荼地准备新专辑中。网路上陆续出现疑似团体综艺《SJ returns 3》的「路透照」，银赫变换新发色，加上东海前几天也在直播中表示：「我们正在准备新专辑，知道大家都非常期待，准备很多好的歌曲和特别的东西，谢谢大家的支持、等待和喜爱」。
（图片来源：艺人SNS）
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