Mnet女团回归《Queendom》出演名单：MAMAMOO、AOA、朴春、(G)I-DLE等，将展开榜单竞争！
综艺 2019年7月23日 星期二12:32 Yuan
Mnet综艺节目《Queendom》主旨为：6组KPOP女团出演，以破格性的正面对决，选出「女团Queen」的回归竞赛。她们会在同一时间发行单曲，展开榜单竞争。
日前更在网路上传出了出演名单，昨日确定了最终出演阵容。Mnet方面表示：「MAMAMOO、AOA、Lovelyz，OH MY GIRL、(G)I-DLE、朴春确定出演新综艺《Queendom》。」
阵容一公开，也在网路上引发讨论！不少网友期待表示：「阵容太豪华」、「都是各自有特色的组合」、「这阵容让人还蛮期待」等等；但也有网友认为：「MAMAMOO也出演？RBW疯了吗」、「没有必要吧」、「朴春不是SOLO吗」等等。
另外，《Queendom》由李多熙担任主持人，她更表示：「平时就是女团的粉丝，很开心得到好的机会担任MC，将努力面对演技活动和全新挑战！」预告中她也充满气势对著镜头问：「所以，真正的第一到底是谁？」而节目将在8月播出，大家可以期待一下啦！
（图：Mnet、各经纪公司）
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留言/评论
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霸氣姐姐多熙很適合😁還要比嗎看就知道誰🙄
44分前
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同時發單曲，有本身就有實力又人氣旺盛的女團在，粉絲也一定比較多吧～好像這樣對其他人氣未那麼高的女團不公平
56分前
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這應該要讓2、3線的團體參加，順便打知名度及曝光率才對，怎麼全是耳熟能詳的團體？(G)I-DLE及MAMAMOO是我最不能理解的
41分前
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