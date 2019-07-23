Mnet女團回歸《Queendom》出演名單：MAMAMOO、AOA、朴春、(G)I-DLE等，將展開榜單競爭！
綜藝 2019年7月23日 星期二12:32 Yuan
Mnet綜藝節目《Queendom》主旨為：6組KPOP女團出演，以破格性的正面對決，選出「女團Queen」的回歸競賽。她們會在同一時間發行單曲，展開榜單競爭。
日前更在網路上傳出了出演名單，昨日確定了最終出演陣容。Mnet方面表示：「MAMAMOO、AOA、Lovelyz，OH MY GIRL、(G)I-DLE、朴春確定出演新綜藝《Queendom》。」
陣容一公開，也在網路上引發討論！不少網友期待表示：「陣容太豪華」、「都是各自有特色的組合」、「這陣容讓人還蠻期待」等等；但也有網友認為：「MAMAMOO也出演？RBW瘋了嗎」、「沒有必要吧」、「朴春不是SOLO嗎」等等。
另外，《Queendom》由李多熙擔任主持人，她更表示：「平時就是女團的粉絲，很開心得到好的機會擔任MC，將努力面對演技活動和全新挑戰！」預告中她也充滿氣勢對著鏡頭問：「所以，真正的第一到底是誰？」而節目將在8月播出，大家可以期待一下啦！
（圖：Mnet、各經紀公司）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
霸氣姐姐多熙很適合😁還要比嗎看就知道誰🙄
30分前
-
同時發單曲，有本身就有實力又人氣旺盛的女團在，粉絲也一定比較多吧～好像這樣對其他人氣未那麼高的女團不公平
42分前
-
這應該要讓2、3線的團體參加，順便打知名度及曝光率才對，怎麼全是耳熟能詳的團體？(G)I-DLE及MAMAMOO是我最不能理解的
26分前
-
-