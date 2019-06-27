《请输入检索词WWW》李栋旭客串也是「鱼」？与林秀晶的关系正式揭晓！
韩剧 2019年6月27日 星期四12:47 MiJimin
【多图+影片】李栋旭跟林秀晶对话时，小编满满的回忆与画面啊～！（根本就是两位选手...）
上礼拜在tvN热门水木剧《请输入检索词WWW》一公开第七集的预告后，李栋旭客串的消息就在网上热烈被讨论。
电梯门一开李栋旭就对林秀晶说了一句：「好久不见。」大家都在猜他们两人有什么样的过去。
果然在第七集中间，这一幕便登场，原来李栋旭是林秀晶在剧中的前男友，曾经是入口网站Barro的员工，两人大约在3~4年前分开，李栋旭这次回公司是为了发喜帖给一些要好的旧同事。
林秀晶对他说了句恭喜，李栋旭则回问她：「我偶尔还是会好奇，你是真的不想结婚…还是不想跟我结婚。」林秀晶说：「我以为我已经充分让你理解了。」李栋旭则回答道：「我只是偶尔…还是无法理解。」看著这场对话的小编，心中则是波涛汹涌著啊～～～！
这真的是小编看过最有存在感的客串演员了！不愧是李栋旭…，佩服～佩服～！
（图自：tvN 드라마(Drama)）
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留言/评论
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黃馨瑩我個人是蠻想看這部的，而你可能是必須要看這部了，哈哈哈
13分前