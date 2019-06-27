宋慧乔&宋仲基已通过律师协议离婚 不会进行诉讼 Ravi 成立品牌嘻哈 GROOVL1N 火速公开旗下艺人！ 一起来当BTS防弹少年团的经纪人！《BTS World》横扫 33 国人气游戏排行榜 [无雷推荐]《寄生上流》有钱人想得跟你不一样！ 恩静为见粉丝学素描！澳门见面会重磅加推全场签名会 (G)I-DLE 大转型依然成功 新单曲夺 17 国 iTunes 韩流榜冠军！ 拍摄《风在吹》的金荷娜收到张赫的应援冰淇淋车，甜喊：谢谢OPPA～ Jannabi 更新官方照片 四人组全力重新出发！ 《请输入检索词WWW》李栋旭客串也是「鱼」？与林秀晶的关系正式揭晓！ 丁海寅有望接演新剧 诠释极度理性的工程师 Ailee 释出 MV 预告 正规专辑〈butterFLY〉再等五天！ 夏天来韩国要吃什么？当然是哈密瓜冰啊！ 新剧《Justice》胜诉率超高的帅气律师「崔振赫」遇上绝美正义检查官「NaNa」 宋慧乔发布离婚声明：「无法克服性格差异」 《金装律师》、《你也是人类吗》都在这里拍！介绍明洞CGV的剧场风格读书室 姜丹尼尔确定7月底出道！与人气作曲团队Devine Channel合作 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-检法2再次夺冠，风在吹猛刷新高 韩网投票「最适合穿西装的爱豆」：姜丹尼尔第一，Lisa第二 EXO聚餐为即将入伍的D.O.践行！专用聚餐POSE又上线了～ 「我们还能相信爱情吗？」宋仲基亲口证实与宋慧乔进行离婚调解中！ 《Produce X 101》金敏圭现身地铁站！身高183cm的真人帅到发光啊～ BLACKPINK 再添破亿作品 这次是夏日代表歌〈Forever Young〉！ 真的没有谁是随便成功的！作品结束后…南宫珉剪贴剧本 连「发声」都有做笔记 Red Velvet将在7月30日来港！庆祝免税店一周年 胜利涉7项罪名於6/25被移交检方...同日下午6时淡定现身高级SPA中心！

← 上一则 下一则 →