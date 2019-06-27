《請輸入檢索詞WWW》李棟旭客串也是「魚」？與林秀晶的關係正式揭曉！
韓劇 2019年6月27日 星期四12:47 MiJimin
【多圖+影片】李棟旭跟林秀晶對話時，小編滿滿的回憶與畫面啊～！（根本就是兩位選手...）
上禮拜在tvN熱門水木劇《請輸入檢索詞WWW》一公開第七集的預告後，李棟旭客串的消息就在網上熱烈被討論。
電梯門一開李棟旭就對林秀晶說了一句：「好久不見。」大家都在猜他們兩人有什麼樣的過去。
果然在第七集中間，這一幕便登場，原來李棟旭是林秀晶在劇中的前男友，曾經是入口網站Barro的員工，兩人大約在3~4年前分開，李棟旭這次回公司是為了發喜帖給一些要好的舊同事。
林秀晶對他說了句恭喜，李棟旭則回問她：「我偶爾還是會好奇，妳是真的不想結婚…還是不想跟我結婚。」林秀晶說：「我以為我已經充分讓你理解了。」李棟旭則回答道：「我只是偶爾…還是無法理解。」看著這場對話的小編，心中則是波濤洶湧著啊～～～！
這真的是小編看過最有存在感的客串演員了！不愧是李棟旭…，佩服～佩服～！
（圖自：tvN 드라마(Drama)）
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