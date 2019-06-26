歌手洪京民的3岁女儿拉媛已经有老公，还会叫对方父母：公公、婆婆
综艺 2019年6月26日 星期三14:10 MiJimin
现在小孩早熟到让小编不知所措啊～！看节目《超人回来了》都可以感受到爸爸失落的心情啊…。
KBS综艺节目《超人回来了》最新一期（6月23日播出的Ep.283）的第一组家庭，就是歌手洪京民与他的女儿「洪拉媛」。
虽然大女儿拉媛才３岁（韩国算4岁），却相当会讲话，像个小大人，经常语出惊人。
最新一集和爸爸一起出门玩，约好了跟托儿所认识的朋友「艺俊」见面，一见面拉媛就喊：「老公～」，艺俊也很自然的回喊：「老婆～」爸爸看起来就是一脸失落啊…。
拉媛一见到艺俊的爸妈，就热情的大喊：「公公、婆婆」，艺俊的妈妈也笑著回喊：「儿媳你好～。」
准备出发时，艺俊还看著拉媛的爸爸说：「我来牵拉援的手～。」两人你侬我侬、甜蜜恩爱的模样相当可爱，洪京民则抱著小女儿拉林，默默地在一不被关心了～XDDD。
坐在长椅上，艺俊和拉媛互喂棉花糖，爸爸远远的身影看起来好可怜啊…TAT。
之后，爸爸交代两人去买零食，两人还在半途抱了一下，互动也太甜了吧～！！！
（图自：KBSEntertain）
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