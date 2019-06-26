歌手洪京民的3歲女兒拉媛已經有老公，還會叫對方父母：公公、婆婆
綜藝 2019年6月26日 星期三14:10 MiJimin
現在小孩早熟到讓小編不知所措啊～！看節目《超人回來了》都可以感受到爸爸失落的心情啊…。
KBS綜藝節目《超人回來了》最新一期（6月23日播出的Ep.283）的第一組家庭，就是歌手洪京民與他的女兒「洪拉媛」。
雖然大女兒拉媛才３歲（韓國算4歲），卻相當會講話，像個小大人，經常語出驚人。
最新一集和爸爸一起出門玩，約好了跟托兒所認識的朋友「藝俊」見面，一見面拉媛就喊：「老公～」，藝俊也很自然的回喊：「老婆～」爸爸看起來就是一臉失落啊…。
拉媛一見到藝俊的爸媽，就熱情的大喊：「公公、婆婆」，藝俊的媽媽也笑著回喊：「兒媳妳好～。」
準備出發時，藝俊還看著拉媛的爸爸說：「我來牽拉援的手～。」兩人你儂我儂、甜蜜恩愛的模樣相當可愛，洪京民則抱著小女兒拉林，默默地在一不被關心了～XDDD。
坐在長椅上，藝俊和拉媛互餵棉花糖，爸爸遠遠的身影看起來好可憐啊…TAT。
之後，爸爸交代兩人去買零食，兩人還在半途抱了一下，互動也太甜了吧～！！！
（圖自：KBSEntertain）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論