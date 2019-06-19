用粉红甜蜜感染世界！艺声〈Pink Magic〉横扫海内外音源榜
KPOP 2019年6月19日 星期三12:56 施乃琪
ELF 应该都已经把艺声的最新作品〈Pink Magic〉听过好几遍了吧？收录了各种风格、每首都好听的专辑果然也在全球大受欢迎！
艺声於 18 日傍晚发行了第三张个人迷你专辑〈Pink Magic〉，随后就陆续登上台湾、印尼、泰国、越南、新加坡、菲律宾、墨西哥、智利、秘鲁、波兰、沙乌地阿拉伯⋯⋯等横跨各大洲、共 25 国 iTunes 的综合专辑榜冠军宝座。
新专辑的同名主打歌 MV 夸张地呈现「因为眼中只有恋人、於是去看眼科」的剧情，除了艺声亲自主演外，队友东海和圭贤也友情现身，缤纷亮丽的配色和有去剧情让人看了也跟著满心甜蜜。
对於这张风格与以往颇为不同的专辑，艺声透露：「我希望大家都会遇见彷佛施了粉红魔法的好事，於是带著这种新营制作了主打歌 “Pink Magic”。这次隔了很久才发片，当中收录了 pop、正统情歌、摇滚⋯⋯各式各样的风格，我也很努力地做出一张能让自己、粉丝都感到满意的专辑。
另一方面，随著艺声发片，Super Junior 成员们也义气十足地大举出动为他加油，而接下来就要期待 SJ 在今年下旬合体回归啦！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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