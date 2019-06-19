用粉紅甜蜜感染世界！藝聲〈Pink Magic〉橫掃海內外音源榜
KPOP 2019年6月19日 星期三12:56 施乃琪
ELF 應該都已經把藝聲的最新作品〈Pink Magic〉聽過好幾遍了吧？收錄了各種風格、每首都好聽的專輯果然也在全球大受歡迎！
藝聲於 18 日傍晚發行了第三張個人迷你專輯〈Pink Magic〉，隨後就陸續登上台灣、印尼、泰國、越南、新加坡、菲律賓、墨西哥、智利、秘魯、波蘭、沙烏地阿拉伯⋯⋯等橫跨各大洲、共 25 國 iTunes 的綜合專輯榜冠軍寶座。
新專輯的同名主打歌 MV 誇張地呈現「因為眼中只有戀人、於是去看眼科」的劇情，除了藝聲親自主演外，隊友東海和圭賢也友情現身，繽紛亮麗的配色和有去劇情讓人看了也跟著滿心甜蜜。
對於這張風格與以往頗為不同的專輯，藝聲透露：「我希望大家都會遇見彷彿施了粉紅魔法的好事，於是帶著這種新營製作了主打歌 “Pink Magic”。這次隔了很久才發片，當中收錄了 pop、正統情歌、搖滾⋯⋯各式各樣的風格，我也很努力地做出一張能讓自己、粉絲都感到滿意的專輯。
另一方面，隨著藝聲發片，Super Junior 成員們也義氣十足地大舉出動為他加油，而接下來就要期待 SJ 在今年下旬合體回歸啦！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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