BLACKPINK&乐童音乐家&WINNER会受连累吗？ 国民请愿：终止YG艺人电视活动

BLACKPINK&乐童音乐家&WINNER会受连累吗？ 国民请愿：终止YG艺人电视活动

明星   2019年6月14日   星期五08:30   Rui   52

最近的YG进入多事之秋，先是BIGBANG前成员胜利涉嫌介绍性招待， 后有iKON前队长B.I涉毒，让大众再一次对YG娱乐的管理模式产生怀疑，接二连三的负面消息也使得YG的形象跌入谷底，著名的青瓦台请愿网站上出现了新一轮的请愿，要求YG艺人停止在电视节目中亮相。

青瓦台的国民请愿栏中出现了「要求娱乐企划公司YG娱乐终止娱乐圈活动」的请原文，发起人表示「YG娱乐旗下艺人接连卷入毒品和大麻事件，必须终止所有电视活动。 YG娱乐旗下拥有多名偶像歌手和演员、综艺人，最近却不断卷入毒品事件中，哪怕都是怀疑，但有这么多的涉毒疑惑已经说明经纪公司内部发生了严重的问题。 希望能够终止电视、媒体的所有活动，进行严格的公司内部审查。 」

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YG娱乐作为韩国娱乐界的三大巨头之一，在韩国的娱乐圈地位举足轻重，旗下也拥有不少知名爱豆团、演员等。 而时隔3年才回归的李夏怡刚刚迈入宣传期却遇到了同门B.I涉毒事件，新专辑活动恐受阻。 此外，若此次请愿成功，BLACKPINK、乐童音乐家、WINNER、iKON等团队活动也将陷入困境。

「图：NATE、YG」

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留言/评论
  • Ashine Liao
    leee hi ~~~~~~~😭😭😭
    3小时前
  • Shu Ju Huang
    其他孩子到底有什麼錯....😢
    3小时前
  • 蔡瑛芷
    應該請願YG主動與藝人解約🤬 讓藝人們有更好的發展阿 YG已經不可繼續待下去了！！！😤
    2小时前
  • Raquel Yang
    LEE HI真的很無辜耶 好不容易回歸了
    3小时前
  • Samantha Zhang Ailian
    blackpink!!! nooooooooooooo
    3小时前
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