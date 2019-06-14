BLACKPINK&樂童音樂家&WINNER會受連累嗎？ 國民請願：終止YG藝人電視活動

最近的YG進入多事之秋，先是BIGBANG前成員勝利涉嫌介紹性招待， 後有iKON前隊長B.I涉毒，讓大眾再一次對YG娛樂的管理模式產生懷疑，接二連三的負面消息也使得YG的形象跌入谷底，著名的青瓦台請願網站上出現了新一輪的請願，要求YG藝人停止在電視節目中亮相。
青瓦台的國民請願欄中出現了「要求娛樂企劃公司YG娛樂終止娛樂圈活動」的請原文，發起人表示「YG娛樂旗下藝人接連捲入毒品和大麻事件，必須終止所有電視活動。 YG娛樂旗下擁有多名偶像歌手和演員、綜藝人，最近卻不斷捲入毒品事件中，哪怕都是懷疑，但有這麼多的涉毒疑惑已經說明經紀公司內部發生了嚴重的問題。 希望能夠終止電視、媒體的所有活動，進行嚴格的公司內部審查。 」
YG娛樂作為韓國娛樂界的三大巨頭之一，在韓國的娛樂圈地位舉足輕重，旗下也擁有不少知名愛豆團、演員等。 而時隔3年才回歸的李夏怡剛剛邁入宣傳期卻遇到了同門B.I涉毒事件，新專輯活動恐受阻。 此外，若此次請願成功，BLACKPINK、樂童音樂家、WINNER、iKON等團隊活動也將陷入困境。
「圖：NATE、YG」
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