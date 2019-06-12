从未见过这样的艺声！新专辑缤纷概念照大放送
KPOP 2019年6月12日 星期三13:27 施乃琪
这几年 Super Junior 的艺声越来越常展露时尚帅气的面貌，最新专辑的每张概念照都非常精彩！
SM Entertainment 最近陆续释出了艺声的迷你三辑〈Pink Magic〉概念照，每一张都有著缤纷却不混乱的亮眼配色，加上可爱的插画效果，让人看了心情也跟著愉悦起来。
〈Pink Magic〉中包含同名主打歌与艺声的两首自创曲「别挨饿」(굶지 말기) 和「汇集偶然」在内，一共收录了 6 首歌曲。其中「别挨饿」以有趣歌词搭上温暖的吉他旋律，唱出艺声对歌迷的心意；而「汇集偶然」则以钢琴旋律为主，是一首宛如童话故事般梦幻的抒情歌。
其实从艺声的上一首韩语主打歌 “Here I Am” 开始，他就持续在国内外以自创曲展现能唱也能作的全方位才华。如果想知道这次他又会端出什么样的作品，就要在 18 日锁定〈Pink Magic〉哦！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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