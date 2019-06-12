從未見過這樣的藝聲！新專輯繽紛概念照大放送
KPOP 2019年6月12日 星期三13:27 施乃琪
這幾年 Super Junior 的藝聲越來越常展露時尚帥氣的面貌，最新專輯的每張概念照都非常精彩！
SM Entertainment 最近陸續釋出了藝聲的迷你三輯〈Pink Magic〉概念照，每一張都有著繽紛卻不混亂的亮眼配色，加上可愛的插畫效果，讓人看了心情也跟著愉悅起來。
〈Pink Magic〉中包含同名主打歌與藝聲的兩首自創曲「別挨餓」(굶지 말기) 和「匯集偶然」在內，一共收錄了 6 首歌曲。其中「別挨餓」以有趣歌詞搭上溫暖的吉他旋律，唱出藝聲對歌迷的心意；而「匯集偶然」則以鋼琴旋律為主，是一首宛如童話故事般夢幻的抒情歌。
其實從藝聲的上一首韓語主打歌 “Here I Am” 開始，他就持續在國內外以自創曲展現能唱也能作的全方位才華。如果想知道這次他又會端出什麼樣的作品，就要在 18 日鎖定〈Pink Magic〉哦！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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