这集《RS》一定很有趣！李升勋担任特别MC 曹圭贤、殷志源、姜升润、李陈镐担任嘉宾

难道不是《新西游记》与《花样青春》特辑吗？（大笑） #反正都是罗PD的男人
据了解，预计於下周三（12日）晚间播出的MBC综艺节目《黄金渔场-Radio Star》，找来WINNER李升勋担任特别MC，出演嘉宾则有Super Junior圭贤、水晶男孩殷志源、WINNER姜升润、笑星李陈镐。该期节目已於5日完成录制。
此前，圭贤曾以MC的身分担任《RS》约5年的MC，退伍后以「嘉宾」的身分出演节目，别具意义。
同属YG娱乐的水晶男孩殷志源、WINNER姜升润&李升勋，近期都有新的音乐作品。殷志源将於本月（6月）27日发表SOLO专辑，而WINNER则在上月15日发表迷你专辑《WE》。
李陈镐为tvN《喜剧大联盟》的成员，目前活跃於各大综艺节目中。特别的是，曹圭贤、殷志源曾合作过《新西游记》，姜升润、李升勋则出演过《花样青春》，这两档节目都是由罗PD团队制作。而殷志源、李陈镐近期加盟JTBC新综艺《完美搭档》，节目预计於16日首播。5位艺人有著「剪不断、理还乱」的关系，光是看到名单就期待感满满～
（图片来源：KSD、TVDaily）
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