這集《RS》一定很有趣！李昇勳擔任特別MC 曹圭賢、殷志源、姜昇潤、李陳鎬擔任嘉賓
綜藝 2019年6月7日 星期五10:08 JiaJia
難道不是《新西遊記》與《花樣青春》特輯嗎？（大笑） #反正都是羅PD的男人
據了解，預計於下週三（12日）晚間播出的MBC綜藝節目《黃金漁場-Radio Star》，找來WINNER李昇勳擔任特別MC，出演嘉賓則有Super Junior圭賢、水晶男孩殷志源、WINNER姜昇潤、笑星李陳鎬。該期節目已於5日完成錄製。
此前，圭賢曾以MC的身分擔任《RS》約5年的MC，退伍後以「嘉賓」的身分出演節目，別具意義。
同屬YG娛樂的水晶男孩殷志源、WINNER姜昇潤&李昇勳，近期都有新的音樂作品。殷志源將於本月（6月）27日發表SOLO專輯，而WINNER則在上月15日發表迷你專輯《WE》。
李陳鎬為tvN《喜劇大聯盟》的成員，目前活躍於各大綜藝節目中。特別的是，曹圭賢、殷志源曾合作過《新西遊記》，姜昇潤、李昇勳則出演過《花樣青春》，這兩檔節目都是由羅PD團隊製作。而殷志源、李陳鎬近期加盟JTBC新綜藝《完美搭檔》，節目預計於16日首播。5位藝人有著「剪不斷、理還亂」的關係，光是看到名單就期待感滿滿～
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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