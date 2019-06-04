【有片】误会大了！「美大哥」李瑞镇不认识「偶像」陆星材？难怪每次看向弟弟的眼神总是这么「特别」XD

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这段重复看好几次…陆星材有够委屈！（大笑） #李瑞镇来家师父一体啦 #出演至亲李升基的节目 #傲娇美大哥超可爱



李瑞镇於上周日（2日）出演SBS综艺节目《家师父一体》，与李升基、李相仑、梁世炯、陆星材等人一同前往日本青森。此次，李瑞镇不是作为「师父」出演，而是以「旅行伴侣」的身分出现。



李瑞镇曾主演电视剧《李祘》，当时在日本掀起一股「李瑞镇旋风」。而此次的旅行地青森，正是李瑞镇曾经受邀担任「一日知县」的地方，还在这里学习过陶艺、开个人展览。下飞机后，大家聚在餐厅里用餐，而李瑞镇坐在陆星材旁边。

大家聊了一阵子后，李瑞镇表示：「你们看看，大家都有原来的职业吧～」李升基和李相仑是「演员」，梁世炯是「笑星」…







李瑞镇就像先前一样，准备「抚摸、抚摸」陆星材。陆星材像是了解李瑞镇要说什么了，他一个转身，赶紧跟前辈说：「我也有原来的职业啊！」、「我是爱豆啊！」在场人员全部笑翻XD







李瑞镇只能有点尴尬、又有点害羞地笑，原来在他的眼中，陆星材是一位认真生活的「无业青年」！其他哥哥则表示，怪不得大哥每次看像陆星材的眼神，总是这么特别，和看向其他人的眼神是不一样的，还特别照顾陆星材，以及「抚摸、抚摸」他，充满关怀。





陆星材向大哥介绍自己所属组合为BTOB，还贴心地解说组合名的由来。听到BTOB是「Born TO Beat」，李瑞镇马上反应：「…什么？」就是「现实叔叔」的反应啊～XD





后来，李瑞镇被问到自己所记得的最后偶像是谁，他回答：「少女时代和Brown Eyed Girls出道的时候吧…」几乎停留在13年前的美大哥～本周节目内容，嘉宾还是李瑞镇哦，喜欢他的粉丝们请持续锁定，也期待他与李升基合作的SBS新综艺《小森林》！

（图片、影片来源：SBS《家师父一体》）

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