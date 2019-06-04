【有片】誤會大了！「美大哥」李瑞鎮不認識「偶像」陸星材？難怪每次看向弟弟的眼神總是這麼「特別」XD

這段重複看好幾次…陸星材有夠委屈！（大笑） #李瑞鎮來家師父一體啦 #出演至親李昇基的節目 #傲嬌美大哥超可愛
李瑞鎮於上週日（2日）出演SBS綜藝節目《家師父一體》，與李昇基、李相侖、梁世炯、陸星材等人一同前往日本青森。此次，李瑞鎮不是作為「師父」出演，而是以「旅行伴侶」的身分出現。
李瑞鎮曾主演電視劇《李祘》，當時在日本掀起一股「李瑞鎮旋風」。而此次的旅行地青森，正是李瑞鎮曾經受邀擔任「一日知縣」的地方，還在這裡學習過陶藝、開個人展覽。下飛機後，大家聚在餐廳裡用餐，而李瑞鎮坐在陸星材旁邊。
大家聊了一陣子後，李瑞鎮表示：「你們看看，大家都有原來的職業吧～」李昇基和李相侖是「演員」，梁世炯是「笑星」…
李瑞鎮就像先前一樣，準備「撫摸、撫摸」陸星材。陸星材像是了解李瑞鎮要說什麼了，他一個轉身，趕緊跟前輩說：「我也有原來的職業啊！」、「我是愛豆啊！」在場人員全部笑翻XD
李瑞鎮只能有點尷尬、又有點害羞地笑，原來在他的眼中，陸星材是一位認真生活的「無業青年」！其他哥哥則表示，怪不得大哥每次看像陸星材的眼神，總是這麼特別，和看向其他人的眼神是不一樣的，還特別照顧陸星材，以及「撫摸、撫摸」他，充滿關懷。
陸星材向大哥介紹自己所屬組合為BTOB，還貼心地解說組合名的由來。聽到BTOB是「Born TO Beat」，李瑞鎮馬上反應：「…什麼？」就是「現實叔叔」的反應啊～XD
後來，李瑞鎮被問到自己所記得的最後偶像是誰，他回答：「少女時代和Brown Eyed Girls出道的時候吧…」幾乎停留在13年前的美大哥～本週節目內容，嘉賓還是李瑞鎮哦，喜歡他的粉絲們請持續鎖定，也期待他與李昇基合作的SBS新綜藝《小森林》！
（圖片、影片來源：SBS《家師父一體》）
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