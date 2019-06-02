之前卖疯了的蜂蜜黄油薯片推限量版新口味：薰衣草蓝莓味～又要成断货王了！ tvN新剧《60天，指定幸存者》值得信任的演员、电影质感画面、强大剧本改编！ 《她的私生活》官方回顾：主演、配角多张花絮照，戏上戏下互动都好暖～！ 【女生必看】神奇按摩消肿法：5分钟肉眼可见肿脸消除！ 【不定时更新！】６月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

（最新官方海报＋剧照）只要剧本改编好好发挥，这么多实力派就真的很令人期待啦～！（小编最期待池珍熙跟李浚赫，加上是tvN品质保证XD）

tvN全新月火剧《60天，指定幸存者》在前几天公开了如电影般质感的短预告后，引发了网友的热烈讨论，接著又公开了官方海报。

▼预告：



《60天，指定幸存者》改编自ABC美剧《指定幸存者》，由《未来的选择》尹钟善导演与《成均馆绯闻》金泰姬作家合作打造，讲述总统国政演说当天发生恐怖攻击，总统及众多内阁成员不幸丧命，继承顺位排行第12位的环境部长官朴武振（池珍熙 饰），代行总统职权60天，在各种阴谋中保护家人和国家的故事。

▼朴武振独自站在总统办公室，海报上写著：「失去总统的国家，幸存下来的一个人。」脸上表情复杂，整身轻松的装扮也形成强烈对比。



▼池珍熙所饰演的朴武振是顶尖KAIST大学化学系教授出身，任职环境部长官，在意外事件后成为了代理总统，强迫性的面对突如其来的巨大压力与责任，他将如何对抗，谁又会是他的助力或阻碍，成为剧中的一大看点。



▼除此之外，当中主要演员还有李浚赫、许峻豪、姜汉娜、裴宗玉、金奎吏等人，都是男主身边的家人、同事与政治人物，每一位都是实力派演员，谁是帮助男主突破难关的人？谁又是幕后黑手？相当令人期待！



《60天，指定幸存者》已定档於7月1日首播，接档《Abyss》。

（图自：官方剧照）

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