tvN新劇《60天，指定倖存者》值得信任的演員、電影質感畫面、強大劇本改編！

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（最新官方海報＋劇照）只要劇本改編好好發揮，這麼多實力派就真的很令人期待啦～！（小編最期待池珍熙跟李浚赫，加上是tvN品質保證XD）

tvN全新月火劇《60天，指定倖存者》在前幾天公開了如電影般質感的短預告後，引發了網友的熱烈討論，接著又公開了官方海報。

▼預告：



《60天，指定倖存者》改編自ABC美劇《指定倖存者》，由《未來的選擇》尹鐘善導演與《成均館緋聞》金泰姬作家合作打造，講述總統國政演說當天發生恐怖攻擊，總統及眾多內閣成員不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部長官朴武振（池珍熙 飾），代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。

▼朴武振獨自站在總統辦公室，海報上寫著：「失去總統的國家，倖存下來的一個人。」臉上表情複雜，整身輕鬆的裝扮也形成強烈對比。



▼池珍熙所飾演的朴武振是頂尖KAIST大學化學系教授出身，任職環境部長官，在意外事件後成為了代理總統，強迫性的面對突如其來的巨大壓力與責任，他將如何對抗，誰又會是他的助力或阻礙，成為劇中的一大看點。



▼除此之外，當中主要演員還有李浚赫、許峻豪、姜漢娜、裴宗玉、金奎吏等人，都是男主身邊的家人、同事與政治人物，每一位都是實力派演員，誰是幫助男主突破難關的人？誰又是幕後黑手？相當令人期待！



《60天，指定倖存者》已定檔於7月1日首播，接檔《Abyss》。

（圖自：官方劇照）

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