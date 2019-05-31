IU&吕珍九新剧《德鲁纳酒店》台词排练影片公开：两个认真、努力型的天才相遇

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（影片）除了 IU 跟吕珍九，还有 P.O 跟美娜，好新鲜的主演组合啊～！

即将在《阿斯达年代记》后推出的tvN新剧《德鲁纳酒店》，预计在7月13日首播，由IU和吕珍九主演，由《主君的太阳》、《和游记》的编剧洪氏姊妹，与《当你沉睡时》吴忠焕导演合作打造。

《德鲁纳酒店》讲述在繁华的首尔市中心拥有陈旧外观的「德鲁纳酒店」，是一间只向无法离开的灵魂们，展现华丽真面目的特殊酒店，由「美丽却性格古怪的社长」和「拥有强迫症和洁癖的经理」共同经营，发生了一连串特别事件的故事。



IU饰演德鲁纳酒店的社长「张满月」，外貌如月亮般高傲美丽，但性格古怪、孤僻使坏。



吕珍九饰演德鲁纳酒店经理「具灿成」，有强迫症、洁癖的偏执狂，外表看起来是很厉害的菁英、完美主义者，但其实内心相当脆弱。



▼台词排练时，IU的台词也都相当犀利，在剧中吕珍九算是被控制的角色啊～！一开始对於社长收鬼魂入住这件事相当奇怪，但渐渐接触后也越来越想了解大家，想继续待在《德鲁纳酒店》这个地方：



IU冷漠地说：「开始营业吧！」、「死得太惨的家伙不要收」、「确实我漂亮得令人害怕」、「还不给我好好干活！」展现高傲又狠心的一面；吕珍九的角色则是渐渐展现出温暖内心的一面：「有三家同时在挖角我」、「（跟鬼对话中）不要摘墨镜，我知道你在哭，摘了以后会很恐怖，快走！」、「不管是你还是这家酒店，我都变得想了解...」。



吕珍九叫「亲爱的（Honey）～亲爱的～过来坐！」的时候，逗笑了IU和一旁的人。



接著还有IU叫P.O附身在吕珍九身上的桥段，接著鬼魂就不想离开了，IU很凶地叫他：「出～来～！」



影片中两人都很认真的投入台词的排练，虽然常常被说是天才型的艺人，但他们认真努力的模样，绝对是不输给任何人的。

一起期待《德鲁纳酒店》的七月份开业罗～！

（图自：tvN Drama）

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