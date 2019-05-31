IU&呂珍九新劇《德魯納酒店》台詞排練影片公開：兩個認真、努力型的天才相遇

（影片）除了 IU 跟呂珍九，還有 P.O 跟美娜，好新鮮的主演組合啊～！
即將在《阿斯達年代記》後推出的tvN新劇《德魯納酒店》，預計在7月13日首播，由IU和呂珍九主演，由《主君的太陽》、《和遊記》的編劇洪氏姊妹，與《當你沉睡時》吳忠煥導演合作打造。
《德魯納酒店》講述在繁華的首爾市中心擁有陳舊外觀的「德魯納酒店」，是一間只向無法離開的靈魂們，展現華麗真面目的特殊酒店，由「美麗卻性格古怪的社長」和「擁有強迫症和潔癖的經理」共同經營，發生了一連串特別事件的故事。
IU飾演德魯納酒店的社長「張滿月」，外貌如月亮般高傲美麗，但性格古怪、孤僻使壞。
呂珍九飾演德魯納酒店經理「具燦成」，有強迫症、潔癖的偏執狂，外表看起來是很厲害的菁英、完美主義者，但其實內心相當脆弱。
▼台詞排練時，IU的台詞也都相當犀利，在劇中呂珍九算是被控制的角色啊～！一開始對於社長收鬼魂入住這件事相當奇怪，但漸漸接觸後也越來越想了解大家，想繼續待在《德魯納酒店》這個地方：
IU冷漠地說：「開始營業吧！」、「死得太慘的傢伙不要收」、「確實我漂亮得令人害怕」、「還不給我好好幹活！」展現高傲又狠心的一面；呂珍九的角色則是漸漸展現出溫暖內心的一面：「有三家同時在挖角我」、「（跟鬼對話中）不要摘墨鏡，我知道你在哭，摘了以後會很恐怖，快走！」、「不管是妳還是這家酒店，我都變得想了解...」。
呂珍九叫「親愛的（Honey）～親愛的～過來坐！」的時候，逗笑了IU和一旁的人。
接著還有IU叫P.O附身在呂珍九身上的橋段，接著鬼魂就不想離開了，IU很兇地叫他：「出～來～！」
影片中兩人都很認真的投入台詞的排練，雖然常常被說是天才型的藝人，但他們認真努力的模樣，絕對是不輸給任何人的。
一起期待《德魯納酒店》的七月份開業囉～！
（圖自：tvN Drama）
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