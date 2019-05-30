Super Junior艺声6月solo回归 今日秘密拍摄MV
KPOP 2019年5月30日 星期四10:57 Sani
今日有媒体报导称Super Junior成员艺声将在6月solo回归，随后所属社Label SJ也证实了这一消息！
艺声原本计画3月回归，但因为Super Junior世界巡演、自己举办日本单独巡演、宣传正规专辑等等十分忙碌，而艺声认为比起一味急著回归，即使稍微延后一点也要展现出自己的音乐特色、打造出高品质的专辑，所以推迟到现在。
现在专辑制作已基本完成，艺声将於近日在京畿道某处秘密拍摄新歌MV。
艺声在2016年发行第一张solo专辑《Here I Am》，2017年发行solo二辑《Spring Falling》，展现了自己作为创作歌手的实力，还唱了多首OST歌曲，例如《爱情好痛》、《太想念》、《非你不可》等等。
此外，艺声还在今年2月、3月在日本福冈、大阪、名古屋、东京等4个城市举办了7场单独演唱会《SUPER JUNIOR YESUNG Special Live Y´s STORY》，期待他时隔2年的solo回归！
（图源：艺声Twitter）
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留言/评论
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所以是因為SOLO你才這樣瘦的，這樣對身體不好。好好照顧自己的身體，不然E.L.F會很擔心的
46分前
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