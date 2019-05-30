Super Junior藝聲6月solo回歸 今日秘密拍攝MV
KPOP 2019年5月30日 星期四10:57 Sani
今日有媒體報導稱Super Junior成員藝聲將在6月solo回歸，隨後所屬社Label SJ也證實了這一消息！
藝聲原本計畫3月回歸，但因為Super Junior世界巡演、自己舉辦日本單獨巡演、宣傳正規專輯等等十分忙碌，而藝聲認為比起一味急著回歸，即使稍微延後一點也要展現出自己的音樂特色、打造出高品質的專輯，所以推遲到現在。
現在專輯製作已基本完成，藝聲將於近日在京畿道某處秘密拍攝新歌MV。
藝聲在2016年發行第一張solo專輯《Here I Am》，2017年發行solo二輯《Spring Falling》，展現了自己作為創作歌手的實力，還唱了多首OST歌曲，例如《愛情好痛》、《太想念》、《非你不可》等等。
此外，藝聲還在今年2月、3月在日本福岡、大阪、名古屋、東京等4個城市舉辦了7場單獨演唱會《SUPER JUNIOR YESUNG Special Live Y´s STORY》，期待他時隔2年的solo回歸！
（圖源：藝聲Twitter）
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留言/評論
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所以是因為SOLO你才這樣瘦的，這樣對身體不好。好好照顧自己的身體，不然E.L.F會很擔心的
59分前
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