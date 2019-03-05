出道曲 MV 半天破千万、称霸 44 国 iTunes⋯⋯TXT 踏稳出道第一步
KPOP 2019年3月5日 星期二12:22 施乃琪
Big Hit 旗下第二组偶像男团 TXT (TOMORROW X TOGETHER DEBUT) 终於在昨天出道了，因师兄防弹少年团光环而受瞩的他们，接下来就要靠著自己证明实力了！
TXT 昨晚（4 日）公开了首张迷你专辑〈梦之篇章：STAR〉的主打歌 “CROWN” 完整 MV，到今天上午六点左右 YouTube 上的观看次数就已经突破千万次，至中午时分又多了两百多万次。
“CROWN” 有著当前流行的复古 synthpop 元素，歌词把青春期里的酸疼感受比喻为一夕之间从头上冒出的犄角，以童话般的风格面对成员当前所处的时期。
而专辑本身在线上公开以后，也立刻登上台湾、新加坡、印度、俄罗斯、美国、墨西哥、西班牙、挪威、沙乌地阿拉伯⋯⋯等 44 个国家的 iTunes Top Albums 榜首，显示出他们正受到无远弗届的关注。
前有具备划时代意义的防弹少年团，对於 TXT 而言自然有利有弊，优点是对新人而言十分丰厚的关注与光环，缺点则是可能须费更大力气才能拥有独立的主体性。无论如何，就让我们继续期待他们的成长吧！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Mnet）
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