SHINee珉豪秒懂粉丝留言密码 自爆怕冷又爱赖床 《SUPER SHOW 7S》圆满落幕！李秀满老师、圭贤和SM同僚们来应援 D&E演唱会下月举行 传奇女神李贞贤将於 4 月结婚！未婚夫为圈外人 《触及真心》沈亨倬X朴庆惠：这对CP也很有看头，一对冤家、笑料十足！ SHINee Key今日（4日）入伍！新专辑《I Wanna Be》为服役前给粉丝们的礼物 金宝拉&赵炳圭恋爱早有端倪！ 朴宥拉节目爆料：「两人总是一起消失！ 」 姜丹尼尔终於开通个人SNS：This is the real Daniel.K！粉丝数每秒都在增长 李栋旭成为新任「国民制作人」！《PRODUCE_X101》今日（4日）首次录制 N&郑珍云今日入伍，VIXX弟弟陪著哥哥&郑珍云美女好友相伴 姜丹尼尔亲自发表长文：4日正午12时重开个人SNS帐户，真相会被揭开 BT21呼叫Army！赶快收藏一双宇宙明星的拖鞋吧～ 政府级艺人！Zico 获任为首尔特别市宣传大使「想和大众分享自己的经验」 「双海英」的友情令人羡慕！徐玄振、文知茵亲自前往水源 给正在拍摄电视剧的全慧彬送联名餐车 朴宝剑敲定新片《徐福》回归！ 饰「韩影史首位克隆人」，与孔刘搭档 每次看到这些moment真的笑到岔气XD 爱豆搞笑瞬间第二弹！ Jus2 抢先释出主打歌〈Focus on Me〉完整 MV 不愧是主唱＋主舞的实力！ ITZY 蝉联《人气歌谣》冠军 三大无线台冠军只差一座！ 首尔新地标：圣水联邦——新概念文化复合空间 掌握最多黑材料的女记者？从曹在显性侵、具荷拉被家暴、Microdot父母的诈骗案等...

鸟宝宝都听过 GOT7 小分队 Jus2 的首支作品了吗？整支 MV 一气呵成，JB 和有谦的表线也直得重播好几次！

JYP Entertainment 在韩国时间的今天（4 日）零点，抢先释出了 Jus2 首支主打歌 “Focus on Me” 的完整 MV，不到两小时就吸引上万条留言热烈讨论。



这次 JB 和有谦参与了专辑收录的所有歌曲的作词、作曲工作，”Focus on Me” 配合迷幻繁复的节奏和音效，在 MV 中也大玩充满科技感的特效，眩目之余却又不会让人看得眼花缭乱，反而留下了更深刻的印象。

明天傍晚 Jus2 就会正式发行首张迷你专辑〈FOCUS〉，同时在 V LIVE 上直播发片特别表演，接下来他们的亚洲巡回 showcase 也即将开跑，等不及看见更多现场表演啦！



（照片与影片来源：JYP Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻