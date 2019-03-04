Jus2 抢先释出主打歌〈Focus on Me〉完整 MV 不愧是主唱＋主舞的实力！
KPOP 2019年3月4日 星期一08:30 施乃琪
鸟宝宝都听过 GOT7 小分队 Jus2 的首支作品了吗？整支 MV 一气呵成，JB 和有谦的表线也直得重播好几次！
JYP Entertainment 在韩国时间的今天（4 日）零点，抢先释出了 Jus2 首支主打歌 “Focus on Me” 的完整 MV，不到两小时就吸引上万条留言热烈讨论。
这次 JB 和有谦参与了专辑收录的所有歌曲的作词、作曲工作，”Focus on Me” 配合迷幻繁复的节奏和音效，在 MV 中也大玩充满科技感的特效，眩目之余却又不会让人看得眼花缭乱，反而留下了更深刻的印象。
明天傍晚 Jus2 就会正式发行首张迷你专辑〈FOCUS〉，同时在 V LIVE 上直播发片特别表演，接下来他们的亚洲巡回 showcase 也即将开跑，等不及看见更多现场表演啦！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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