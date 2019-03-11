「南朋友」南柱赫在新剧《耀眼》：第一至六集中最撩人的五句台词～！

「南朋友」南柱赫在新剧《耀眼》：第一至六集中最撩人的五句台词～！

韩剧   2019年3月11日   星期一12:00   MiJimin  

追黄Viu煲剧平台Eclipse清新呈献：《耀眼》的朋友，是不是更爱南朋友呢？快来看这几集中最撩人的台词再被电一回吧！

JTBC热门月火剧、黄Viu煲剧平台Eclipse清新呈献《耀眼》，在持续的好口碑下，每一集的收视率都在刷新自身最高纪录，而南柱赫的演技实力也一直被大家称赞，同剧的大前辈金惠子奶奶，也在对戏后，大力赞赏南柱赫的表现。

南柱赫所饰演的「记者志愿生」李俊夏，虽然有著迷人的外表和阳光的笑容，但性格其实非常厌世，和奶奶相依为命，却又经常被爱伸手要钱的爸爸打扰，还经常搬家，虽然努力生活，却对任何事情都不再期待。

但认识了年轻金惠子（韩志旼　饰）后，生活出现了小小的变化，这出剧也一直反转再反转～！

切回主题，我们就来回顾一下南朋友在剧中的五句经典台词和画面吧：

1．「我吃过了～婆婆！」那笑容真无敌。

2．「我请你！就当是道歉。」态度忽然变体贴，让人好心动喔！

3．「其实…昨天那种情节，早就应该用半语了吧。」不用敬语，转用半语，表示想拉近距离啊～！

4．「如果是无论如何都要救的人，就算反覆数亿次，都应该去救。」请救救为你失血过多的大家吧！

5．「当我的女朋友吧，不要问理由。」好～我不问～>///<。

▼说到迷人台词，南柱赫最近拍摄了一则Eclipse的广告，一句：「食一粒啦！啊～～～」让小编忍不住跟著打开嘴巴啊…>///<，长期准备好一包Eclipse在手袋里，好像广告中南朋友想靠近的时候，都随时像片中的女生一样最佳状态啦～

大家是被哪一幕给电到的呢～？

（图自：Viu App-黄Viu免费煲剧平台）

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