表现欠佳的面试者凭藉一本「追星宝典」让朴轸永回心转意，立马拍板录用！
综艺 2019年2月23日 星期六08:50 ZJM
皇天不负「追星人」... 平时的兴趣爱好成为她的面试筹码！
在JYP与Mnet合作的《超级实习生》第一集，JYP公司以不看学历、经验等的方式选拔实习生，第一轮的选拔方法是让申请者填写自认为JYP公司的SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分别是什么。 从中筛选出进入第二轮面试的合格者。
其中一位进入第二轮的面试者面对朴轸永的提问，紧张得表达能力发挥失常，朴轸永因此觉得非常可惜，因为她的SWOT分析获得了非常高的分数（A-）。 这位面试者见状递上自己事先准备的一本厚厚的资料夹。
朴轸永沉默地翻看这本资料夹，过后一句话：「确实是因为紧张，没法好好说话，给你合格。 」立马递上实习生名牌，代表给予合格。
原来这本资料夹里，都是她多年来对偶像艺人的分析，比如EXO的宇宙世界观等，又比如对MV的解析，记录了对画面中暗含的深意的思考。
而且她美术功底出色，能绘制设计logo。 如此一本厚厚的「独家追星秘笈」，展示了她对偶像文化的多年研究，加上笔试成绩本来就优秀，朴轸永当然当场给她合格，感叹道：「真的是爱豆粉丝。 」
图：Mnet
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