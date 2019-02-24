「胖一点」反而更帅！ JYJ金在中服兵役前、中、后身材大对比 看完《皇后的品格》了？张娜拉、崔振赫接到新剧提案！申成禄与李升基、裴秀智等合作《VAGABOND》预计5月首播 【韩剧《耀眼》：一部需要用心去看的韩剧】 我保证这个行为99%的追星族都中枪！10代时就开始追星留下的后遗症 「样貌相似艺人」演出将受限？ 韩女性家族部发声引争议 谁说模特儿都是只要小鲜肉的？最帅爷爷走上伸展台！ 朴勋艺名竟是已故亲哥的名字！ 「想对这个名字负责」 釜山烤贝不稀奇，多层烤贝塔你看过吗？ 曾出演《太后》的他将作为「男二」加盟《她的私生活》！与朴敏英、金材昱、金宝拉、郑帝元等人合作 这部电影厉害了！仔细一看都是「河正宇相关人」 连郑雨盛、李政宰都特别出演 谁说毕业照就要中规中矩？快来看看这些爱豆的爆笑毕业照XD 搭上穿越时空的巴士～带你回到百济时代！ 少女感太强了！朴信惠温婉长发变元气波波头，看完都想剪

原来朴勋的艺名里藏著这样的过往，希望他在天国的哥哥也能为今天的他感到安慰啊~

本月21日，tvN《NEW人生酒家》播出了刚刚剧终的电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》特辑，主演朴勋、EXO灿烈、韩宝凛、李诗媛等人出演，朴勋透露说， 自己的名字其实来自年幼时离开的哥哥。



朴勋说：「我本名叫朴元熙，哥哥叫朴勋熙，大家都管我们叫勋啊，元啊。 14岁读初中一年级的时候，哥哥自杀了。 因为这件事父母的关系也变得不好，后来就离婚了。 在青春期经历这件事，后来决定当演员，第一次试镜时就想：不然就用哥哥的名字活动吧？ 」



申东烨问：「是不是觉得这样被人呼唤名字，对哥哥和父母都比较好呢？ 」朴勋说：「是的，而且这样可以对名字负责，不让它受人指点。 」



朴勋还说：「第一次演出时，印了宣传单拿给父亲看，父亲一开始不耐烦地说不想看、怎么印这个奇怪的名字，后来发现他拿著宣传单，看著我的照片哭了。 希望他这样哭出来心里能舒服一点。 也希望跟大家分享这段往事，能给跟我有相似经历的人带去一些安慰。 」



（图源：KSD韩星网，《人生酒家》截图）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻