超奇特！这团里一名韩国成员都没有，到底算不算K-POP团？

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韩国娱乐圈对偶像的打造有著一套专业精准的训练系统，而近几年为了冲出韩国走向亚洲甚至世界，不少爱豆团都启用了外国籍成员，早前有f(x)的Victory宋茜，2PM Nichkhun，后期有NCT辰乐，TWICE子瑜& MOMO等，但无论如何至少有一半以上的成员是韩国人。

然而最近韩国推出了一只名为Z-GIRLs的新爱豆女团，7名成员来自菲律宾、日本、泰国、台湾、印度、印尼和越南，唯独没有韩国人，而她们却要作为K-POP团，在韩国出道活动，让人很是疑惑！



看成员们的长相都带著异域情调，即使装扮完全是韩国风格，但依旧一眼就能分辨出是外国人。 她们新拍的MV宣传片已经出炉，还将在2月23日举办的Z DREAM演唱会上正式出道。



对於这只没有韩国成员的韩团，有网友这样解释，用韩语歌曲活动，在韩国活动，由韩国娱乐公司打造，经过系统的韩式培养训练，因此她们哪怕没有韩国成员这也是一支K-POP团。

除了Z-GIRLs之外，韩国还打造了一组男团Z-BOYz，7名成员依旧来自不同的地方~



「图：《HIGH CUT》、NAVER」

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