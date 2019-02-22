超奇特！这团里一名韩国成员都没有，到底算不算K-POP团？

超奇特！这团里一名韩国成员都没有，到底算不算K-POP团？

KPOP   2019年2月22日   星期五08:00   Rui   4

韩国娱乐圈对偶像的打造有著一套专业精准的训练系统，而近几年为了冲出韩国走向亚洲甚至世界，不少爱豆团都启用了外国籍成员，早前有f(x)的Victory宋茜，2PM Nichkhun，后期有NCT辰乐，TWICE子瑜& MOMO等，但无论如何至少有一半以上的成员是韩国人。

然而最近韩国推出了一只名为Z-GIRLs的新爱豆女团，7名成员来自菲律宾、日本、泰国、台湾、印度、印尼和越南，唯独没有韩国人，而她们却要作为K-POP团，在韩国出道活动，让人很是疑惑！

看成员们的长相都带著异域情调，即使装扮完全是韩国风格，但依旧一眼就能分辨出是外国人。 她们新拍的MV宣传片已经出炉，还将在2月23日举办的Z DREAM演唱会上正式出道。

对於这只没有韩国成员的韩团，有网友这样解释，用韩语歌曲活动，在韩国活动，由韩国娱乐公司打造，经过系统的韩式培养训练，因此她们哪怕没有韩国成员这也是一支K-POP团。

除了Z-GIRLs之外，韩国还打造了一组男团Z-BOYz，7名成员依旧来自不同的地方~

「图：《HIGH CUT》、NAVER」

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留言/评论
  • Chiang Cheng Da
    看完她們在YouTube的影片，話題性有，其他不足，特別是韓文，只有來自台灣那位比較流利，其他團員韓文還不流利，除非公司大力推，不然很快就消失了
    1小时前
  • 林思帆
    如果他們唱的是韓文歌，那就是囉！
    38分前
  • Kersam Liu
    除非她們只唱唱華語歌曲 日文 泰文 英文 不然韓文為主的流行音樂都是 K pop阿
    1小时前
  • Akira Cat
    是是但但咁組個團
    15分前
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