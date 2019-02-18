怒减34kg逆袭！金申英减肥的故事太励志了：要分清真饿还是假饿

追踪韩流圈多年的小伙伴们一定都知道她，留著锅盖头、个子小小还有点微胖的搞笑艺人兼MC金申英。
除了亮相各大综艺节目外，金申英还有自己的广播节目《金申英的正午希望曲》，但凡有爱豆回归基本都会上这档节目。 大家现在看到的金申英虽是微胖界的代表人物，但其实早年间她却是个实实在在的胖妹妹，身高152cm，体重却有78kg~~
金申英成功减肥34kg，从胖子逆袭到现在的标准体重，她到底是怎么做到的呢？ 最近登上《我家的熊孩子》的金申英就公开了减肥秘笈，和洪真英的姐姐探讨人生减肥法。
金申英意识到要减肥是因为看到了自己的照片，表示：「自拍后看照片被自己的模样吓到了，当时的身体状况也不好，抽血抽出来里面都是脂肪，医生说这样下去我可能10年后就死了。 」
为了身体健康，金申英下定决心要减肥，从78kg瘦到了44kg，让她成功减重34kg的秘笈到底是什么呢？金申英公开了独家减肥秘方，不是少吃而是一天要吃5顿。 「一天吃5顿，早中晚饭必须吃，另外的加餐就是杏仁20个，豆乳1盒，苹果半个。 」金申英一再强调要分清自己是真的饿还是假饥饿，「当你觉得抓起什么都想放在嘴里的时候就是真的肚子饿，而想要吃某个特定食物（pizza、汉堡等）的时候就是假饿。 」听得一旁的洪真英姐姐直呼：「原来我被骗了这么多年！ 」
金申英还称减肥的最大天敌就是碳酸饮料和雪糕，「当你想喝碳酸饮料的时候就喝碳酸水加梨汁，想吃雪糕 的时候就吃冻葡萄汁~」
「图：《我家的熊孩子》」
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