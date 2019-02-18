BTOB 成员新歌连发 七周年纪念展即将登场！
KPOP 2019年2月18日 星期一10:57 施乃琪
虽然队内的大哥 LINE 成员都去当兵了，BTOB 用心安排的各种活动依然让人感觉十分充实！
成员旼赫在上个月发行首张个人正规专辑〈HUTA ZONE〉后不久即入伍服役，尽管如此他还是为粉丝留下许多回忆，最近更公开了指名和 Melody 合作的新歌「今夜」MV。
而去年率先发行了首张个人专辑〈Big Wave〉的镒勋，也即将於 21 日带著新单曲 “Spoiler” 回归，并邀来 R&B 歌手 Babylon 合作。
在这同时，2012 年 3 月 21 日出道的 BTOB 为了即将到来的七周年纪念日，也即将自 3 月 7 日起至 24 日间在 The Seouliteum 举行特别展览《7YEARS 7MEMBERS WITH MELODY》，这段时间有去首尔的 Melody 别忘了去看看这七年来的回忆！
（照片与影片来源：CUBE Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论