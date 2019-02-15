不好好追星就要回去继承家产？站姐追星一个月到底要花多少钱！

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明星和粉丝互相离不开，而粉丝们往往愿意为他们的偶像倾注了大量的感情、金钱和时间，并且热此不疲。

而粉丝中有一类人叫「站姐」，是属於饭圈里大佬级别的存在，在韩国被称为「Home Master」，他们会在网上专门为自己的爱豆开设一个帐号，时刻更新爱豆的最新动向，比如行程、现场活动照片等等， 与其他粉丝们分享、共有。 站姐们能够掌握偶像的一线资料，他们跟随偶像跑各种行程，扛著「长枪大炮」全国跟拍，只为第一时间发出独家图片。 久而久之，就有站姐和偶像身边的工作人员混熟，甚至有些人还能跟偶像本人互动（全程羡慕脸）。



站姐，作为离偶像最近的粉丝，他们也为此付出了大量的时间、金钱和精力，光是看看他们手中的高端摄影器材以及跟随偶像四处奔跑的交通、住宿费，就可想而知身为站姐的花费之高。 不少人好奇站姐一个月的开销有多少，於是就有人在网上提问，一名资深站姐贴出了一个月的费用~



光12月的花费就接近1000万韩币（下同，约28万台币），比前一个月多花了160多万，也就是说前一个月的花销约为800万韩币 ！ 按照韩国一般工薪族的薪资来算，平均月薪为250万，站姐一个月的开销就是普通工薪层3、4个月的工资，光是想想都觉得可怕。难怪有饭圈的人都调侃站姐都是有钱人，不好好拍偶像就要被迫回家继承家业了~



站姐不仅投入了大量的金钱，还要投入很多时间和精力，偶像的每个行程都必须跟到，有时甚至为了卡到一个好位置，提前一天到拍摄城市，只为拍到明星最好的角度。

除此之外，站姐们的PS技术已经达到了炉火纯青的地步！ 爱豆的脸黑到看不清也没在怕的，一秒黑夜变白天，连妆容都没花掉~



衣服皱到不忍直视，必须给手动烫平:

原图:

PS后:

觉得衣服颜色不符合本命气质，瞬间就能改变色彩:

原图:

PS后:

「图：instiz」

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