Wanna One个人来台第一人 朴志训来台收藏台湾May

韩国期间限定男团WANNA ONE在1月27日正式毕业解散后，第一位以个人名义来台举办见面会的成员就是朴志训，台北站也是他海外巡回的首站，将带领韩国舞群来台为台湾歌迷献上精彩的唱跳演出，粉丝见面会上志训会让粉丝们把满满甜蜜的回忆放「在心里收藏」！

朴志训在Produce 101期间，以第二名的好成绩毕业，在节目中从未掉出过第三名。朴志训从101人第一次正式亮相歌曲〈我啊我 (Pick Me)〉片尾的Ending Wink，造成轰动还登上关键字热搜榜，因而有了「Wink Boy」封号。现年19岁的他以童星出身，上过综艺节目、拍电视剧及舞台剧。



上周末（2/9）刚在韩国举办首场个人见面会的朴志训，下午2点、晚上6点两个场次共7000张的门票都分别在1分钟内完售，可见志训的「爱豆力」超强大。WANNA ONE好兄弟尹智圣、金在奂、裴珍映都到场应援展现好交情，连爱犬朴麦 (Max)也现身圈粉！



亚洲巡回海外首站将在3月2日（六）前进到台北，回到2017年WANNA ONE举办粉丝见面会的相同场地「台大体育馆三楼」举行，将一连带来数首歌曲，与粉丝共度前所未有过的甜蜜时光。「2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN TAIPEI “FIRST EDITION”」门票即将在2月16日下午2点於KKTIX及全台全家便利商店开卖，更多详细资讯请密切锁定「JUSTLIVE 就是现场」脸书粉丝团。





2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN TAIPEI “FIRST EDITION”

活动日期：2019-3-2 (六) 19:00

活动地点：国立台大综合体育馆三楼

主办单位：JUSTLIVE 就是现场、168 Production、SKN LIVE、KULTURE

售票单位：KKTIX、FamiPort

门票价格：NT$ 5400、NT$ 4600、NT$ 3600、NT$ 3200、NT$ 2800

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