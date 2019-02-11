E主厨回来啦！Eric确定出演《在当地吃得开吗》第三季美国篇，今年的活动令人期待！
综艺 2019年2月11日 星期一12:33 Yuan
tvN综艺《在当地吃得开吗》由《新婚日记》李佑亨PD执导，节目主轴是在当地经营餐车，实现美食和文化的交流。
第一季泰国篇由洪锡天、李玟雨、吕珍九出演；第二季中国篇则由李连福、金康宇、许卿焕、徐恩秀出演，两季都获得了不错的收视和话题性。不知道大家有没有看过这个节目呢？
今日，Eric的所属社表示：「Eric确定出演《在当地吃得开吗》第三季美国篇。」Eric曾出演《一日三餐》得粮岛篇，以与众不同的料理，获得了「E主厨」的称号，这次会在节目中展现什么样的面貌，也令人期待。
Eric在日前开通了YouTube频道「eric mun」，16日也将举行生日见面会《2019 ERIC's Moonday》，和粉丝们一起度过生日。另外，也有消息指出他将和有望与高准熹合作KBS新剧《香水》，再加上综艺出演，今年真的可以看到他各种面貌呢！
（图：tvN、TOP MEDIA）
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