以BTS防弹少年团为师　美国加大柏克莱分校开设特别讲座！

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继队长 RM 在联合国的演说被编成教材和考题后，防弹少年团再度进入学术界，这次将摇身一变成为美国名校的课程主题！

美国加州大学柏克莱分校 (UC Berkeley) 最新公开了下学期 DECAL 学程的详细资讯，其中一门两学分的课程便是《下一个世代的领袖：BTS》。

DECAL 虽然并非校内的正规课程，而是由学生以研讨会形式构成，但仍是必须有专门教授授课的特别课程，且期末同样有通过或当掉的可能性。《下一个世代的领袖：BTS》除了会课内有小组讨论、发表⋯⋯等内容，课后作业也要求学生每周针对课堂中讨论的概念进行分析，且需阅读指定教材并在下一堂课讨论。

特别的是，在防弹少年团早已多次造访的美国之外，他们在印度其实也享有火热人气。上个月底上映的最新公演实况电影《LOVE YOURSELF in Seoul》在当地粉丝热烈要求下，即将从 10 日开始在全国 12 座城市的 30 个电影院重新上映。

在近六年来持续不断的深造和突破下，防弹少年团早已由单纯的偶像团体转化成一种值得研究并学习的文化现象，相信未来也会出现越来越丰富的形式，让粉丝和大众都能以他们为师！



（照片来源：Big Hit Entertainment、UC Berkeley）

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