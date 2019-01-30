快闪大邱3天2夜必吃 - 启明大学生超推！大份量起司炸猪排

在韩国SNS上受到许多启明大学学生欢迎的日式炸猪排，大份量的炸猪排上铺了满满的香浓起司，加上好吃乌龙面可以让大家吃饱饱！
我又要来介绍一家位在启明大学附近商圈、在SNS上颇受好评的餐厅了。这家炸猪排店名叫《돈까스식당》(炸猪排食堂)距离启明大学步行约7到10分钟左右。下面照片就是店的外观。
进到店内大约有8-10桌左右的空间，柜台上方有个小黑板，这边写著菜单品项以及价格
店家是11点开门，我们准时抵达但店员都没有要开门营业的意思XD 后来店员告知因为早上人手不够请我们再等候15分钟(摊手)
当天外面大概只有负5度，我们是打算吃网路上推荐的热呼呼海鲜乌龙面以及招牌起司炸猪排。不过店员说人手不够且海鲜乌龙面要煮比较久，请我们点别的(泪)……
我们汤面类点了这款豆芽乌龙面，价格不贵且比预期的好吃很多！汤头非常清爽，带点生辣椒的辣味，在外面吹了好几个小时冷风的我们觉得非常适合！面条也很Q弹就跟赞崎乌龙面一样好吃，豆芽也没有腥味喔！分量则是一人一碗有点吃不完XD
接下来就是店主角《起司炸猪排》，这道料理大约为2-3人份，用铁锅盛的。最里面有乌龙面并淋上满满的起司。在上面就是炸的香酥多汁的炸猪排了！已一般女生的食量来看，我觉得这一道大概可以4人一起分享再加点别的。
不过口味上觉得有点微妙，因为酱汁吃起来有咖哩的味道，跟我们预期的不太一样。但是乌龙面以及炸猪排的口感都是很棒的喔！
至於价格也不是太贵，单价从5500到15000，可以说是份量大又价格亲民的店家喔！
《돈까스식당》炸猪排食堂 怎么去
我去的是启明大的分店，行程没有排到那边的亲股，也可以去半月堂分店唷
★半月堂分店
★启明大分店
资料来源 : Kunni's korism
图片来源 : Kunni@韩星网 自摄
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