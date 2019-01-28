快闪大邱3天2夜必吃！超好吃《朴起台》爆浆鲜奶油红豆面包

有不少粉丝喜欢爆浆又爆馅的口感吧！来自大邱的朴起台爆浆鲜奶油红豆包真的是份量大又超级好吃啊！
从大邱起家并在韩国SNS爆红的朴起台红豆面包，源自於老板对小时候奶奶买给他的美味红豆面包及牛奶的味道，为了向大家传递当时的美好记忆而经营了面包店
店面位於热闹的街道上，以白色基底为主的外装潢，夜间打上温暖的黄色灯光看起来有种温馨感
面包事先烤好之后，再另外将鲜奶油填入面包中，真的是填入超级饱满的鲜奶油
分量很大一个，我是一般食量的人吃完一个会觉得挺饱的，外包装印有店名，有种复古的感觉
在回台湾的当天，也买了一个去机场吃，大家看到满满的鲜奶油了吧！
下次去大邱记得买来吃吃看唷！
朴起台面包店빵장수단팥빵 怎么去
给大家最方便去的半月堂这一家，另外1月初去时已经超过八点了但还没开门XD所以冬天不要太早去等以免向隅~~
★营业时间 08:00 – 22:00
★대구광역시 중구 남성로 94-1
★地铁半月堂站15号出口步行约5分钟
资料来源 : Kunni's korism
图片来源 : Kunni@韩星网 自摄 / 朴起台IG
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