《SKY Castle》剧终宴演员合照 超温馨又超级不舍！ 【有片】还有什么是朴宝剑不会的？模仿TWICE《What is love？》娇羞表情堪比女生 快闪大邱3天2夜必吃！超好吃《朴起台》爆浆鲜奶油红豆面包 女爱豆走过身边就警铃大响！EXO＆BTS＆VIXX等男爱豆们求生欲极强的躲避异性方法XD 「赶快跟韩国亲辜多多练习吧 :P」未来TOPIK要加考口说部份！ BTS防弹少年团秒变蒲公英种子团？要炸一起炸！突然被他们萌到了:P

有不少粉丝喜欢爆浆又爆馅的口感吧！来自大邱的朴起台爆浆鲜奶油红豆包真的是份量大又超级好吃啊！

从大邱起家并在韩国SNS爆红的朴起台红豆面包，源自於老板对小时候奶奶买给他的美味红豆面包及牛奶的味道，为了向大家传递当时的美好记忆而经营了面包店



店面位於热闹的街道上，以白色基底为主的外装潢，夜间打上温暖的黄色灯光看起来有种温馨感



店内主打的就是这款会爆浆的鲜奶油红豆面包



面包事先烤好之后，再另外将鲜奶油填入面包中，真的是填入超级饱满的鲜奶油



另外也有草莓以及巧克力口味





现场有时候还会出现很少看到的抹茶口味，我就没见到呀~



分量很大一个，我是一般食量的人吃完一个会觉得挺饱的，外包装印有店名，有种复古的感觉



在回台湾的当天，也买了一个去机场吃，大家看到满满的鲜奶油了吧！



下次去大邱记得买来吃吃看唷！

朴起台面包店빵장수단팥빵 怎么去

给大家最方便去的半月堂这一家，另外1月初去时已经超过八点了但还没开门XD所以冬天不要太早去等以免向隅~~

★营业时间 08:00 – 22:00

★대구광역시 중구 남성로 94-1

★地铁半月堂站15号出口步行约5分钟





资料来源 : Kunni's korism

图片来源 : Kunni@韩星网 自摄 / 朴起台IG

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