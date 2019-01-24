EXID 抢先发行日语正规专辑主打歌　一次送上五首原创歌曲！

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去年才刚在日本正式出道，如今 EXID 就要推出首张日语正规专辑了，接下来还会在当地和 Leggo 共度情人节！

EXID 在昨天（23 日）傍晚抢先公开了首张日语正规专辑的主打歌 “Trouble” 音源，以此揭开将发行专辑的好消息。

这首歌由日本知名嘻哈团体 m-flo 成员 DJ Taku 作词，他也透露：「之前跟 EXID 一起录音的时候，我发现她们身上有种无论遇到任何挑战都不会放弃，而是会继续挑战下去的能量。这种强烈的意志、力量和即使辛苦也乐在其中的态度刺激了我，所以也在 “Trouble” 里写下这种能量。」

EXID 的首张日语正规专辑分成初回限定、普通版两种方式发行，当中除了收录五首日语原创歌曲，还有五首过往畅销主打歌的日语版本，此外去年 11 月回归的主打歌 “I Love You” 也将成为专辑中额外加收的礼物。



另一方面，EXID 也将於 2 月 10 日从大阪展开《2019 EXID Valentine Japan Live Tour》，陆续巡经福冈、名古屋和东京，届时就能抢先听见现场版的 “Trouble”，至於专辑则要等到 4 月才会发行罗！



（照片与影片来源：Banana Culture）

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